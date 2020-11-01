Специалист рассказала, как с пользой экономить на еде

Полезные продукты зачастую обходятся дешевле, чем вредная пища. О том, как сэкономить на питании с пользой рассказала автор книги "Травы для йоги и аюрведы" Мария Николаева.

Полезные продукты зачастую обходятся дешевле, чем вредная пища. О том, как сэкономить на питании с пользой рассказала автор книги "Травы для йоги и аюрведы" Мария Николаева.

Она отметила, что базовый рацион состоит из белков, жиров и углеводов, что в целом сводится к набору круп, бобовых, овощей, молока и яиц. По словам Николаевой, если зайти в супермаркет, то можно увидеть, что эти продукты относятся к наиболее дешевым.

"Вы найдете большой выбор круп по цене около 50 рублей за килограмм, чуть дороже будут бобовые (за исключением мега-дешевого гороха), а овощи в сезон и вовсе доступны - немытая морковь или репчатый лук по 20-30 рублей, а ведь это кладезь витаминов, но есть еще редька, свекла и прочие", — говорит специалист.

Русские люди издревле употребляли мясо и рыбу лишь по большим праздникам. В остальное время они ели овощи и крупы. Таким образом, вегетарианство (не веганство) далеко не модное явление и укорено в генотипе, утверждает Николаева.

"Яйца и молочные продукты тоже дешевы за исключением сыров, но их можно и впрямь исключить, поскольку творога со сметаной уже достаточно. Растительные масла остаются доступными, даже несмотря на подорожание подсолнечного масла, также умеренно стоит необыкновенно полезное льняное масло, ставшее популярным ради жиров Омега-3. Все остальное - скорее прихоть, чем реальная необходимость насыщения", — рассказала "Политике сегодня" эксперт.

И это отнюдь не досужие размышления "жирующего" интеллигента, а личный опыт многолетнего балансирования на самых разных минимумах, поясняет Николаева. Она признала, что творческая деятельность связана с изрядным количеством рисков в плане финансов. По мнению писательницы, лучше закупить недельный запас продуктов на тысячу, а свободные деньги тратить на образование и путешествия.