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15:48   1 Ноября 2020
Политика

Полиция Молдавии проверяет информацию о нарушениях в ходе выборов

Полиция Молдавии проверяет информацию о нарушениях в ходе выборов

Полиция в Молдавии приняла более 40 сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов. Сейчас правоохранители проверяют поступившую информацию.

Жалобы направляли как кандидаты, так и наблюдатели, рассказал замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан. Большая часть сообщений касалась организованной транспортировки граждан на избирательные участки. Поступали данные о блокировке шести пунктов для голосования.

В нескольких случаях факты нарушений не подтвердились, остальными сейчас занимается полиция. Правоохранители установили 35 автомобилей, которые пытались повторно проехать к избирательным участкам.

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#нарушения #выборы #молдавия

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