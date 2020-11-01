Полиция Молдавии проверяет информацию о нарушениях в ходе выборов

Полиция в Молдавии приняла более 40 сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов. Сейчас правоохранители проверяют поступившую информацию.

Полиция в Молдавии приняла более 40 сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов. Сейчас правоохранители проверяют поступившую информацию.

Жалобы направляли как кандидаты, так и наблюдатели, рассказал замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан. Большая часть сообщений касалась организованной транспортировки граждан на избирательные участки. Поступали данные о блокировке шести пунктов для голосования.

В нескольких случаях факты нарушений не подтвердились, остальными сейчас занимается полиция. Правоохранители установили 35 автомобилей, которые пытались повторно проехать к избирательным участкам.