"Яндекс" опубликовал статистику запросов россиян о потере обоняния

Аналитики "Яндекса" изучили динамику запросов россиян о потере обоняния на фоне ситуации с коронавирусом. Графики во многом совпадают со статистикой суточного прироста пациентов.

Аналитики "Яндекса" изучили динамику запросов россиян о потере обоняния на фоне ситуации с коронавирусом. Графики во многом совпадают со статистикой суточного прироста пациентов.

Запросы на тему потери способности ощущать запахи начали расти в апреле. Пик пришелся на май. После чего количество запросов начало уменьшаться. Вторая волна таких запросов началась в октябре. Пиковые показатели пришлись на последние несколько дней.

Тем не менее связь между частотностью запросов о потере обоняния и количеством пациентов с коронавирусом очень опосредованная, отметили представители "Яндекса". Судить о ситуации с коронавирусом на основе подобных данных следует с большой осторожностью.