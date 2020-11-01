Маммолог объяснила женщинам опасность строгих диет

Строгие правила пищевого поведения провоцируют у женщин стресс. Поэтому совсем отказываться от любимых продуктов нельзя, рассказала маммолог Надежда Рожкова.

Строгие правила пищевого поведения провоцируют у женщин стресс. Поэтому совсем отказываться от любимых продуктов нельзя, рассказала маммолог Надежда Рожкова.

Ожирение способствует развитию онкологических заболеваний, однако строгие диеты тоже могут оказать негативное воздействие на организм. В таком случае рекомендуется употреблять любимые продукты в небольших количествах. Подобный режим питания поможет не набрать вес худеющей женщине после завершения диеты, отметила маммолог.

"Есть всё можно: и кофе с пирожным выпить утром, но пирожное должно быть маленьким-маленьким", - объяснила Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Женщина перестанет чувствовать себя несчастной, что поможет предотвратить появление болезней. Длительное пребывание в стрессе и изменение гормонального фона делают организм прекрасного пола подверженным онкологическим недугам, предупредила врач.