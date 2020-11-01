Российский "Яндекс" демонстрирует соблюдение законодательства РФ в отличие от американского Google. Подробно об этом рассказал эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян.

Российский "Яндекс" демонстрирует соблюдение законодательства РФ в отличие от американского Google. Подробно об этом рассказал эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян.

"Яндекс" предоставляет пользователям любую информацию, в том числе статистику о ДТП с участием водителей "Яндекс.Драйв" или "Яндекс.Такси". При этом администрация портала не занимается цензурой, в чем неоднократно замечали Google. Американский сервис действует в интересах Запада, нарушая законы РФ, считает Манукян.

"В преддверии 3 ноября (президентских выборов) появляется все больше подобных манипуляций", - заметил эксперт в беседе с изданием "Слово и Дело".

Google должен взят пример с "Яндекса", который является абсолютно цивилизованным агрегатором новостей, в том числе политических. Российский сервис наглядно демонстрирует правильную подачу информации, не стесняясь негативного контента свой адрес. В аналогичной ситуации Google занимается цензурированием. Американские поисковики превратились в инструменты политической пропаганды США, считает Манукян.