Правила приема карт "Мир" и оформление пособий изменились с 1 ноября

Изменения в законодательстве упростят оформление пособий на детей и дадут гражданам новые возможности для использования карт системы "Мир". Изменения вступили в силу с 1 ноября.

Изменения в законодательстве упростят оформление пособий на детей и дадут гражданам новые возможности для использования карт системы "Мир". Изменения вступили в силу с 1 ноября.

Россияне с ноября могут воспользоваться новыми возможностями, закрепленными в законодательстве. Одобренные инициативы будут влиять на жизнь автомобилистов, семей с детьми и клиентов банков. С ноября, к примеру, водителям будет значительно проще оформить паспорт транспортного средства — теперь это делается в электронном виде.

Цифровизация госуслуг упростит получение пособий на ребенка от трех до семи лет. Теперь часть документов (в том числе, сведения об алиментах) подавать в госорганы не потребуется — профильное ведомство само запросит нужные данные по своим каналам.

В Банке России ранее напомнили о необходимости оформить карту национальной платежной системы "Мир". Именно на нее будут переводиться пособия, пенсии и компенсации. При этом карта может быть использована в любом магазине — все агрегаторы товаров и онлайн-площадки обязаны принимать ее при платежах.