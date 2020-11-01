Как себя подать: россиянам объяснили тонкости ресторанного этикета

Эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала о современных правилах хорошего тона при посещении ресторанов, кафе и заведений общественного питания.

Эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала о современных правилах хорошего тона при посещении ресторанов, кафе и заведений общественного питания.

В кафе или ресторан первым всегда входит мужчина. Это старое правило действует и сегодня. Оно связано с тем, что люди оказываются в незнакомой ситуации, и мужчине легче в ней сориентироваться. Если пару встречает и провожает до стола администратор, то он идет первым, за ним женщина, а после нее мужчина.

В хорошем ресторане даме предложат специальную подставку для сумки. Ее также можно положить на соседний стул или за спиной. Но ни в коем случае нельзя держать на коленях — это дурной тон. Лежащую на столе полотняную салфетку нужно положить на колени, а не отодвигать подальше.

"Полотняная салфетка нужна нам для того, чтобы предохранять одежду от потенциально возможных загрязнений. Салфеткой можно промокнуть уголки губ и вытереть кончики пальцев", — уточнила Баранова.

Чтобы позвать официанта, достаточно просто поднять руку. Не нужно громко кричать, называя его "командир" или другими выражениями. А в дальнейшем лучше обращаться по имени, его можно прочитать на бейджике, который есть у каждого сотрудника ресторана.

"Делая заказ официанту, лучше выбирать угощения и напитки по меню, а не пытаться изобрести новое блюдо и просить его сию минуту приготовить", — объяснила специалист.

Бокал обычно держат не за чашу, а за ножку. В этом случае не будет нагреваться напиток, и на стекле не появятся отпечатки пальцев. Счет официант всегда приносит тому, кто его попросил. Об этом надо помнить приглашающей стороне, так как, согласно этикету, она обычно и расплачивается. В России и европейских странах после окончания трапезы принято оставлять чаевые в размере 10-15% от общего счета.