Наследство Шона Коннери оценили в 300 млн долларов

Кто станет наследником эталонного Джеймса Бонда.

Наследство знаменитого актера Шона Коннери, который скончался накануне на 91 году жизни, различные финансовые издания оценивают в 300 млн долларов.

Завещание пока не оглашено. В числе претендентов: вдова актера - художница Мишелин Рокбрюн, с которой он прожил 45 лет и единственный сын от первого брака — актер и режиссер Джейсон Коннери.

Одно время СМИ писали о непростых отношениях отца и сына. Якобы сэр Шон даже грозился лишить единственного отпрыска наследства из-за того, что тот захотел отказаться от фамилии.

Скорее всего, какая-то сумма будет переведена благотворительным организациям, с которыми сотрудничал Коннери. В частности, Шотландскому международному образовательному фонду.

О смерти самого первого исполнителя роли Джеймса Бонда стало известно накануне. Сообщалось, что 90-летний Шон Коннери умер во сне, в своем доме на Багамах, где он жил с женой последние годы.