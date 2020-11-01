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15:40   1 Ноября 2020
Весь мир

Наследство Шона Коннери оценили в 300 млн долларов

Наследство Шона Коннери оценили в 300 млн долларов

Наследство знаменитого актера Шона Коннери, который скончался накануне на 91 году жизни, различные финансовые издания оценивают в 300 млн долларов.

Завещание пока не оглашено. В числе претендентов: вдова актера - художница Мишелин Рокбрюн, с которой он прожил 45 лет и  единственный сын от первого брака — актер и режиссер Джейсон Коннери.

Одно время СМИ писали о непростых отношениях отца и сына. Якобы сэр Шон даже грозился лишить единственного отпрыска наследства из-за того, что тот захотел отказаться от фамилии.

Скорее всего, какая-то сумма будет переведена благотворительным организациям, с которыми сотрудничал Коннери. В частности, Шотландскому международному образовательному фонду.

О смерти самого первого исполнителя роли Джеймса Бонда стало известно накануне. Сообщалось, что 90-летний Шон Коннери умер во сне, в своем доме на Багамах, где он жил с женой последние годы.

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#общество #весь мир

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