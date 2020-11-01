Американские СМИ предсказали войну между РФ и Украиной из-за борща

Скандал с национальной принадлежностью борща докатился до США.

Скандал с национальной принадлежностью борща докатился до США. Американский журнал Forbes опубликовал статью, в которой прогнозирует обострение и без того сложных российско-украинских отношений из-за знаменитого свекольного супа.

Ранее Минкульт Украины решил номинировать борщ на звание «национального культурного наследия» в списке ЮНЕСКО. Россияне выразили негодование: этот суп явно не сугубо украинское достояние, а известен во всей Восточной Европе — от Румынии до Литвы. Однако на Западе борщ зачастую ассоциируется именно с русской кухней.

К другим претендентам от Украины в список ЮНЕСКО вопросов нет: клембовская сорочка, борщевская народная вышивка (та самая «вышиванка»), карпатское лижникарство и винницкие пасхальные гуляния — явления исключительно украинские. Но вот присваивать общий борщ недопустимо, считают российские пользователи соцсетей. Американские журналисты предупреждают о начале «бури в суповой тарелке».

Кухонный спор

Россия и Украина — соседние страны с общей историей, но в последнее время межгосударственные отношения были испорчены вооруженным конфликтом на Донбассе и вхождением Крыма в состав РФ. Теперь надвигается еще одно противостояние: на этот раз по поводу культурного наследия, пишет Forbes.

Сытный суп из свеклы и других овощей, как правило, на мясном бульоне, подается с ложкой сметаны и является идеальным согревающим началом трапезы в холодный день в России, Украине или любом другом регионе бывшего СССР, где зимы весьма суровы, отмечает журналист Джеймс Роджерс. Американец признается, что и сам готовит борщ дома, пусть и не слишком опытен в приготовлении легендарного супа — рецепт ему передала «одна русская дама» из Москвы.

«Для посторонних это может показаться бурей в суповой миске, но страны и культуры всего мира ревниво оберегают свое кулинарное наследие—и, в случае России и Украины, предыстория противостояния делает этот спор еще более серьезным», — пишет Роджерс.

В России украинскими попытками «национализировать» борщ не впечатлились, сказано в статье. В пример приводится публикация «Российской газеты» на эту тему, начинающаяся с фразы «Украина организовала новый повод для скандала…».

Роджерс запросил комментарий у заместителя главы Института культуры Украины Марины Соботюк. Она подчеркивает «глубоко исторический и традиционный» характер передачи рецепта борща на Украине «из поколения в поколение». Соботюк утверждает, что первый рецепт борща на Украине датируется 1785 годом и встречается в «описании Харьковского наместничества». Впрочем, слово «борщ» встречается еще и в русском «Домострое», написанном гораздо раньше — аж в XVI веке.

Политическое блюдо

«Это блюдо готовят в каждом украинском доме», — говорит Соботюк. Она надеется, что именно борщ объединит страну, расколотую на две части после государственного переворота 2014 года.

«Стране, находящейся в состоянии войны, сейчас важно подчеркнуть собственную самобытность и объединить людей, благодаря нематериальному культурному наследию, в частности, в данном случае культуре украинского борща», — заявила сотрудница Института культуры Украины в комментарии Forbes.

Организация Объединенных Наций привыкла решать спорные международные вопросы, но «борщевой вопрос» может оказаться рецептом для еще большего дипломатического разлада между Россией и Украиной, заключает Роджерс.

Впрочем, к спору о борще ранее подключилась и третья сторона. Под тематической статьей на сайте издания The Times начали появляться комментарии от пользователей из Польши. Они утверждают, что борщ не менее польское блюдо, чем русское и украинское: «Моя бабушка квасила свеклу для борща так, что на приготовление уходили дни…», — написал один из комментаторов.

Председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг о русской национальной кухне Максим Сырников объяснял «Политике Сегодня», откуда у борща «растут ноги». В книге Василия Левшина «Русская поварня» от 1816 года сказано о традиционном русском борще и борще «по-малороссийски». Он отличался от русского добавлением сала — возможно, именно из-за этого рецепт стал популярнее классического борща, предполагает Сырников. Безусловно, борщ — колоссальная гастрономическая сила: она может разъединять страны, желающие быть единственной родиной блюда, а может и объединять их, напоминая о неизменно общем.