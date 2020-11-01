Глава госпредприятия Ингушетии задержан за взятку сотруднику ФСБ

Руководителя одного из государственных предприятий Ингушетии задержали при попытке дачи взятки в размере 2 млн рублей сотруднику управления ФСБ РФ по региону.

Руководителя одного из государственных предприятий Ингушетии задержали при попытке дачи взятки в размере 2 млн рублей сотруднику управления ФСБ РФ по региону.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего директора одного из госучреждений. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, передает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Правоохранители задержали мужчину с поличным во время передачи сотруднику УФСБ по Ингушетии взятки в размере 2 миллионов рублей. По данным следствия, деньги предлагались за не проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории республики.