Перечислены места для дешевого отдыха после снятия ограничений по COVID-19

Туристические операторы ожидают падения цен на отдых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты составили рейтинг выгодных направлений для проведения отпусков.

Туристические операторы ожидают падения цен на отдых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты составили рейтинг выгодных направлений для проведения отпусков.

Первое место в топе занял таиландский Пхукет. После завершения пандемии коронавирусной инфекции, по оценкам аналитиков, стоимость одной ночи в отеле составит менее 30 долларов. Дели, Куала-Лумпур и остров Бали также порадуют туристов приятными ценами, считают аналитики из DER Touristik.

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире отразилась и на дорогостоящих направлениях. Цены там снизились, но не на много, прогнозируют специалисты. Так, ночь в Нью-Йорке может обойтись в 231,5 доллар, в Лос-Анджелесе — 237,4 доллара. Проживание в швейцарском Цюрихе составит 246,8 доллара за сутки.