Перечислены места для дешевого отдыха после снятия ограничений по COVID-19
Туристические операторы ожидают падения цен на отдых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты составили рейтинг выгодных направлений для проведения отпусков.
Первое место в топе занял таиландский Пхукет. После завершения пандемии коронавирусной инфекции, по оценкам аналитиков, стоимость одной ночи в отеле составит менее 30 долларов. Дели, Куала-Лумпур и остров Бали также порадуют туристов приятными ценами, считают аналитики из DER Touristik.
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире отразилась и на дорогостоящих направлениях. Цены там снизились, но не на много, прогнозируют специалисты. Так, ночь в Нью-Йорке может обойтись в 231,5 доллар, в Лос-Анджелесе — 237,4 доллара. Проживание в швейцарском Цюрихе составит 246,8 доллара за сутки.