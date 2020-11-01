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14:26   1 Ноября 2020
Общество

Перечислены места для дешевого отдыха после снятия ограничений по COVID-19

Перечислены места для дешевого отдыха после снятия ограничений по COVID-19

Туристические операторы ожидают падения цен на отдых на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты составили рейтинг выгодных направлений для проведения отпусков.

Первое место в топе занял таиландский Пхукет. После завершения пандемии коронавирусной инфекции, по оценкам аналитиков, стоимость одной ночи в отеле составит менее 30 долларов. Дели, Куала-Лумпур и остров Бали также порадуют туристов приятными ценами, считают аналитики из DER Touristik.

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире отразилась и на дорогостоящих направлениях. Цены там снизились, но не на много, прогнозируют специалисты. Так, ночь в Нью-Йорке может обойтись в 231,5 доллар, в Лос-Анджелесе — 237,4 доллара. Проживание в швейцарском Цюрихе составит 246,8 доллара за сутки.

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