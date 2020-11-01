Число пострадавших в Карабахе мирных граждан достигло 186 человек

Омбудсмен НКР Артак Багларян сообщил, что в результате боевых действий азербайджанских войск в республике пострадали 186 человек, есть погибшие.

Омбудсмен НКР Артак Багларян сообщил, что в результате боевых действий азербайджанских войск в республике пострадали 186 человек, есть погибшие.

В ходе боев в республике ранения получили 141 человек, 45 человек погибли. Об этом сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Багларян.

Ранее представительница МО Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские ВВС нанесли авиаудар по Мартакерту в ночь с 31 октября на 1 ноября, при бомбардировке обрушилось несколько зданий.

Напомним, что в регионе действует режим прекращения огня, о котором сумели договориться главы МИД Армении и Азербайджана, однако фактические боевые действия на линии соприкосновения продолжаются. Ереван и Баку пока перекладывают ответственность за нарушение условий перемирия друг на друга.