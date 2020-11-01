Фанаты назвали Валерию слишком "милой" для образа Малефисенты

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на личной странице в Instagram показал необычный фотоколлаж, который сделали певице Валерии ее поклонники.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на личной странице в Instagram показал необычный фотоколлаж, который сделали певице Валерии ее поклонники.

Иосиф Пригожин опубликовал в соцсети снимок, на котором его супруга, певица Валерия "примерила" образ ведьмы Малефисенты. Поклонники взяли несколько кадров из одноименного голливудского фильма и с помощью фоторедактора вмонтировали лицо Валерии. Кстати, роль колдуньи в известном фэнтези исполнила Анджелина Джоли.

"Народное творчество. Как вам такая Валерия в роли Малефисенты? Уверен, что могла бы пройти кинопробы", — подписал снимок Пригожин.

Подписчики продюсера с восторгом встретили фотоколлаж. В комментариях написали, что Валерия смотрится в этом образе ничуть не хуже голливудской дивы Джоли. Некоторые отметили, что певице идет роль Малефисенты, однако ее выдают добрые глаза.

"Ничуть не хуже Анджелины... Я б сказала, что лучше!"; "Валерия слишком милая для такого образа"; "Почему такая талантливая и красивая Валерия до сих пор не снялась в кино? Образ очень яркий!"

Недавно Пригожин и Валерия поделились радостной новостью — скоро они станут дедушкой и бабушкой. Сын певицы Арсений и его супруга ждут первенца. Валерия призналась, что очень ждет рождения внука и готова нянчиться с ребенком.