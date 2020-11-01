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12:21   1 Ноября 2020
Политика

Додон рассказал, за что голосовал на выборах президента Молдавии

Додон рассказал, за что голосовал на выборах президента Молдавии

Действующий глава Республики Молдова Игорь Додон рассказал прессе, что на проходящих в стране выборах президента отдал голос за "баланс в отношениях" с другими странами.

Додон отметил, что те жители страны, которые участвуют 1 ноября в избирательной кампании, стремятся избежать политического кризиса. Свою позицию молдавский лидер озвучил непосредственно на избирательном участке.

Глава республики подчеркнул, что голосовал за мир и стабильность. По мнению Додона, большая часть населения желает того же. Дестабилизация государству не нужна, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

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#выборы #молдавия #додон

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