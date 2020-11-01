Додон рассказал, за что голосовал на выборах президента Молдавии

Действующий глава Республики Молдова Игорь Додон рассказал прессе, что на проходящих в стране выборах президента отдал голос за "баланс в отношениях" с другими странами.

Действующий глава Республики Молдова Игорь Додон рассказал прессе, что на проходящих в стране выборах президента отдал голос за "баланс в отношениях" с другими странами.

Додон отметил, что те жители страны, которые участвуют 1 ноября в избирательной кампании, стремятся избежать политического кризиса. Свою позицию молдавский лидер озвучил непосредственно на избирательном участке.

Глава республики подчеркнул, что голосовал за мир и стабильность. По мнению Додона, большая часть населения желает того же. Дестабилизация государству не нужна, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки.