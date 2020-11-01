12:15 1 Ноября 2020Общество
Эстетический хирург перечислил последствия установки грудных имплантов
Установка грудных имплантов может иметь некоторые последствия для здоровья женщины. Особую опасность представляет серома.
Установка грудных имплантов может иметь некоторые последствия для здоровья женщины. Особую опасность представляет серома.
Речь идет о скоплении под кожей тканевой жидкости или лимфы, отмечает NEWS.ru. У некоторых женщин серома переходит в хроническое состояние, рассказал эстетический и пластический хирург Данила Кузин. Еще одно последствие маммопластики – капсулярная контрактура.
Вокруг импланта формируется жесткая соединительная капсула, которая может деформировать грудь и эндопротез. Этот процесс сопровождается сильной болью. Иногда после маммопластики имплант проседает. Подобное возможно из-за неправильного подбора эндопротеза или его некорректной установки.