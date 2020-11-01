Российский сенатор рассказал, как "посыпались" США

США не вернут себе былое величие, даже если президентом страны станет демократ Джо Байден. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

США не вернут себе былое величие, даже если президентом страны станет демократ Джо Байден. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор утверждает, что США "серьезно посыпались" во многих сферах. Америка больше не является мировым лидером, так как растут новые центры экономической силы.

Международные отношения сильно изменились, и сейчас Китай опережает Соединенные Штаты, рассуждает Пушков. На это указывают сведения Международного валютного фонда: ВВП США значительно ниже показателей Китая. Более того, КНР занимает лидерские позиции в мировой экономике и торговле, резюмировал сенатор.