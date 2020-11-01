Украина обвинила Россию в своем бессилии перед коррупцией

«Страна-агрессор» пытается уничтожить государственность Украины, каким-то образом влияя на решение Конституционного суда, полагают в СНБО.

К решению Конституционного суда (КС) Украины об отмене ряда норм закона «О предотвращении коррупции» почти наверняка причастна Россия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Страна-агрессор», как властьимущие в Незалежной называют РФ, пытается уничтожить государственность Украины, каким-то образом влияя на решение КС.

«Мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, которые направлены на уничтожение государственности Украины. И те решения, которые принимаются теми лицами, именно на это направлены… В том, что в этом принимает с большой вероятностью участие страна-агрессор, у меня сомнений почти нет», — прокомментировал ситуацию Данилов 30 октября в эфире программы «Свобода слова»

Своими догадками секретарь СНБО уже поделился с президентом страны Владимиром Зеленским. Вероятно, в этом их мнения сходятся: ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран G7 обвинил в решении Конституционного суда некие «внешние силы». Какие — не уточняется, но можно догадаться.

Причины конфликта

27 октября КС Украины рассмотрел заявление депутатов Верховной рады и признал некоторые нормы закона «О предотвращении коррупции» неконституционными.

В частности, речь идет о суровом уголовном наказании для чиновников, указавших в декларации ложную информацию об имуществе и доходах. Кроме того, суд не признал расширенные полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции по мониторингу и контролю деклараций чиновников, а также по обнародованию текстов этих деклараций.

В ответ на возмущение депутатов Конституционный суд напомнил о независимости и защите судебной власти от давления исполнительной и законодательной ветвей. В партии «Слуга народа» заявили о фактической отмене судом антикоррупционной реформы, но Зеленский не отчаивается — президент намерен разработать новый проект законов против коррупции.

Более того, «непослушный» Конституционный суд Зеленский решил распустить, обвинив в «узурпации власти»: он внес в Верховную раду законопроект, согласно которому полномочия нынешнего состава судей прекращаются. По действующему законодательству решение о досрочном прекращении полномочий судей принимают лишь сами члены КС — одобрение должны дать не менее двух третей состава. Также Зеленский предлагает признать решение суда об антикоррупционных законах «ничтожным».

Европейское недовольство и российское «вмешательство»

Нормы, оспоренные судом, были приняты по требованию Евросоюза. На основе антикоррупционных реформ украинским властям обещали финансовую помощь и безвизовый режим с ЕС. После решения суда последнее под большим вопросом.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины <…>, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — сказано в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого, сообщает «Европейская правда».

Впрочем, в Евросоюзе солидарности по данному вопросу не наблюдается. Так Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы) заступилась за украинских судей и призвала Зеленского отозвать законопроект о роспуске КС Украины.

«Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже если это возможно по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона, которые преследует борьба с коррупцией. <…> Настоятельно призываем вас рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения об увольнении конституционных судей», — сказано в письме Венецианской комиссии.

У Конституционного суда уже прошли протесты под классическими лозунгами «Суддяку на гиляку», «Отправим судей-предателей в Ростов», «Майдан крадется» и так далее.

Вездесущий «русский след» украинское руководство ищет в любых провалах во внутренней политике. Вероятно, такую стратегию Киев взял на вооружение после того, как моду на поиски «российского вмешательства» задали западные партнеры. Американские политики-демократы, недовольные президентством конкурента-республиканца Трампа, обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. До этого Лондон искал «руку Кремля» в референдуме о независимости Шотландии в 2014 году.

Таким образом, некоторые государства используют традиционный способ, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем. Самое простое, что можно придумать, когда руководство не справляется с управлением страной — это перевести стрелки на внешнего врага, объясняет политолог Константин Блохин.

«Это касается не только Украины и США, многие страны идут по такому пути. И это довольно-таки примитивно: на Украине виновата Россия, в Америке обвиняют Россию, Иран, Китай, Северную Корею. Что касается Украины, она разобщена, и власти пытаются консолидировать свою страну на основе антироссийской политики», — рассказал политолог-американист Константин Блохин в комментарии «Политике Сегодня».

Впрочем, абсурдность поисков «русского следа» стала слишком явной, чтобы продолжать в него верить. Так в Новой Зеландии перед выборами высмеяли миф о «российском вмешательстве» в серии предвыборных роликов: в них «россиянин Виктор» призывает новозеландцев голосовать на парламентских выборах, иначе он украдет их голоса. Совпадение ли, но явка после этого действительно повысилась.