Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве из-за угрозы минирования

Движение по одному из самых загруженных мостов ограничено из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили местные правоохранительные органы.

Движение по одному из самых загруженных мостов ограничено из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили местные правоохранительные органы.

Неизвестный угрожал взорвать переправу, передает агентство УНН. На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур.

Представитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" сообщил, что на мосту продолжаются поиски взрывчатки. Из-за этого часть красной ветки не работает. Позже релиз скорректировали, указав, что поезда курсируют не по всей линии "по техническим причинам".

Информация об инциденте уточняется.