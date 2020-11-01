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11:51   1 Ноября 2020
Происшествия

Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве из-за угрозы минирования

Полиция перекрыла движение по мосту Метро в Киеве из-за угрозы минирования

Движение по одному из самых загруженных мостов ограничено из-за поступившего сообщения о "минировании", сообщили местные правоохранительные органы.

Неизвестный угрожал взорвать переправу, передает агентство УНН. На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур.

Представитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" сообщил, что на мосту продолжаются поиски взрывчатки. Из-за этого часть красной ветки не работает. Позже релиз скорректировали, указав, что поезда курсируют не по всей линии "по техническим причинам".

Информация об инциденте уточняется.

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#киев #полиция #минирование

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