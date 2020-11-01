Полиция задержала в Лионе двух подозреваемых в покушении на священника

Французская полиция задержала в Лионе еще двух человек, подозреваемых в попытке покушения на священника. Об этом сообщил прокурор округа.

Французская полиция задержала в Лионе еще двух человек, подозреваемых в попытке покушения на священника. Об этом сообщил прокурор округа.

Прокурор Лиона Николя Жаке подтвердил журналистам информацию о задержании двух подозреваемых, сообщив, что предполагаемых злоумышленников арестовали в третьем округе Лиона.

Напомним, что 31 октября неизвестный совершил нападение на греческого православного священника, выстрелив в него дважды из ружья. После этого нападавший скрылся. Священник получил серьезные ранения и был экстренно госпитализирован. Место преступления оцепили правоохранительные органы для проведения расследования. По факту нападения возбуждено уголовное дело.