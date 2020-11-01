В Huawei придумали, как победить санкции США

Руководство IT-гиганта из Китая Huawei планирует наладить производство собственных чипов в качестве ответа на санкции США, пишет газета Financial Times.

Руководство IT-гиганта из Китая Huawei планирует наладить производство собственных чипов в качестве ответа на санкции США, пишет газета Financial Times.

Предприятие по производству чипов для Huawei будет расположено в Шанхае, сообщает издание. Открыв собственное производство, руководство фирмы планирует покрыть потребности компании в комплектующих в условиях зарубежных санкций и полностью отказаться от американских технологий.

Первые чипы, изготавливаемые на производстве, будут производиться по техпроцессу в 45 нанометров, что было актуально 15 лет назад, однако, по заявлению руководства Huawei, постепенно в производство будут поступать более технологичные комплектующие и уже к 2022 году компания будет выпускать 20-нанометовые чипы, которые будут использоваться в 5G-устройствах фирмы.