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11:35   1 Ноября 2020
Общество

Россияне высказались об идее сокращения рабочей недели

Россияне высказались об идее сокращения рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю в 2020 году у россиян вызывает намного меньше энтузиазма, чем в прошлом. Такие выводы сделали аналитики портала Superjob.

Всего 40% россиян поддерживают идею перехода на сокращенную рабочую неделю, говорится в результатах опроса. В то же время, в 2019 году почти 50% опрошенных положительно относились к такому нововведению.

Переход на четырехдневную рабочую неделю может негативно сказаться на зарплате, выразили свои опасения россияне в ходе опроса. Также многие россияне боятся, что не смогут выполнять тот же объем работы за четыре дня, выяснили аналитики.

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