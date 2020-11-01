Россияне высказались об идее сокращения рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю в 2020 году у россиян вызывает намного меньше энтузиазма, чем в прошлом. Такие выводы сделали аналитики портала Superjob.

Переход на четырехдневную рабочую неделю в 2020 году у россиян вызывает намного меньше энтузиазма, чем в прошлом. Такие выводы сделали аналитики портала Superjob.

Всего 40% россиян поддерживают идею перехода на сокращенную рабочую неделю, говорится в результатах опроса. В то же время, в 2019 году почти 50% опрошенных положительно относились к такому нововведению.

Переход на четырехдневную рабочую неделю может негативно сказаться на зарплате, выразили свои опасения россияне в ходе опроса. Также многие россияне боятся, что не смогут выполнять тот же объем работы за четыре дня, выяснили аналитики.