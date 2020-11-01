В Баку начались переговоры Турции и Азербайджана по Карабаху

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 1 ноября прилетел в столицу Азербайджана. Об этом дипломат рассказал в социальных сетях.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 1 ноября прилетел в столицу Азербайджана. Об этом дипломат рассказал в социальных сетях.

В качестве причины визита турецкого министра иностранных дел называется обстановка, которая складывается в Нагорном Карабахе. Чавушоглу подчеркнул, что Турция в очередной раз подтверждает, что будет оказывать всестороннюю поддержку Азербайджану.

Карабахский конфликт перешел в острую фазу в конце сентября. Инициатором серии атак выступил Баку. СМИ сообщали о жертвах среди мирных граждан региона. Попытки установить перемирие пока ни к чему не привели. Каждая из сторон перекладывает ответственность за срыв соответствующих договоренностей на противоположную.