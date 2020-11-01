Грузинская оппозиция намерена провести акцию протеста в Тбилиси

Оппозиция не согласна с предварительными итогами выборов в парламент и призвала всех присоединиться к протесту в Тбилиси, заявил лидер партии "Национальное движение" Ника Мелия.

Оппозиция не согласна с предварительными итогами выборов в парламент и призвала всех присоединиться к протесту в Тбилиси, заявил лидер партии "Национальное движение" Ника Мелия.

Политическая сила "Грузинская мечта" набрала 50,93% после подсчета голосов с 39,98% участков. Второе место занимает "Национальное движение" с 24,68%. Несколько оппозиционных партий собрались в штабе Ники Мелии после оглашения предварительных результатов. Они заявили о несогласии с итогами предварительных подсчетов и обсудили дальнейший план действий. После лидер оппозиционного движения заявил об акции протеста, которая пройдет в 16:00 по местному времени на проспекте Руставели в Тбилиси.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. Два политических блока и 48 партий боролись за 150 депутатских мест. Более 3,8 тысячи избирательных участков открылись для 3,5 млн граждан. ЦИК заявила, что явка на момент закрытия участков составила 56,11%.