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10:51   1 Ноября 2020
Общество

Оперштаб обновил суточную статистику по коронавирусу в РФ

Оперштаб обновил суточную статистику по коронавирусу в РФ

Российские медики за последние сутки зафиксировали 18 665 новых случаев COVID-19 в стране. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Новые случаи зарегистрированы на территории каждого субъекта РФ. В оперштабе отметили, что 24,9% из них не имели клинических проявлений. Число пациентов, успешно прошедших лечение, за сутки прибавилось на 10 259 человек.

Роспотребнадзор сообщал о проведении свыше 61 миллиона тестов на коронавирус. Около 389 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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