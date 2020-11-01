Оперштаб обновил суточную статистику по коронавирусу в РФ

Российские медики за последние сутки зафиксировали 18 665 новых случаев COVID-19 в стране. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Российские медики за последние сутки зафиксировали 18 665 новых случаев COVID-19 в стране. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Новые случаи зарегистрированы на территории каждого субъекта РФ. В оперштабе отметили, что 24,9% из них не имели клинических проявлений. Число пациентов, успешно прошедших лечение, за сутки прибавилось на 10 259 человек.

Роспотребнадзор сообщал о проведении свыше 61 миллиона тестов на коронавирус. Около 389 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции.