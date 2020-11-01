Экс-госсекретарь США осудил Вашингтон за отношение к ДРСМД

Отказ США продлевать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является большой ошибкой.

Отказ США продлевать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является большой ошибкой.

Такое заявление сделал бывший госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Шульц. Свое отношение к этому вопросу он выразил в интервью газете The New York Times. Он занимал эту должность в Белом доме с 1982 по 1989 год.

"Выход из ДРСМД был гигантской ошибкой. Мы лишились не только самого договора, но и мер контроля за его соблюдением, которые так усердно вырабатывали", — сказал он.

Шульц считает, что укрепление международного сотрудничества необходимо для улучшений в сферах образования, миграционной политике, технологиях и экономике. Международные отношения, по его мнению, сейчас выглядят нарушенными, что серьезно усложняет достижение поставленных целей.