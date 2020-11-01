Победитель парламентских выборов в Грузии получит право сформировать кабмин

Правящая партия Грузии получит право сформировать правительство. Выборы в парламент прошли 31 октября.

Правящая партия Грузии получит право сформировать правительство. Выборы в парламент прошли 31 октября.

Центральная избирательная комиссия объявила предварительные итоги голосования, согласно которым вперед вырвалась "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".

Партия "Единое национальное движение" пока набрала менее четверти голосов. Победитель выборов получит 76 мандатов, и сможет единолично выбрать членов кабинета министров. Об этом сообщил исполнительный секретарь лидирующей партии Ираклий Кобахидзе.