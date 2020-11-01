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10:38   1 Ноября 2020
Политика

Американские СМИ подозреваются в халатности к выборам США

Американские СМИ подозреваются в халатности к выборам США

Многие издания пытаются игнорировать нарушения, которые происходят на американских выборах. Такое мнение выразил эксперт в сфере избирательной реформы Ханс фон Спаковски.

Спаковски отметил, что большая часть случаев мошенничества на выборах в США связана с числом голосов. По его словам, СМИ распространяют недостоверные сведения об избирательном процессе.

"Американцы заслуживают такой избирательный процесс, которому можно доверять, который защитит их священное право", — говорится в статье Спаковски на портале вашингтонского фонда The Heritage Foundation.

Американский эксперт напомнил, что мошенничество с голосованием делает голос законного избирателя недействительным. Граждане имеют право знать, когда честность процесса под угрозой, подчеркнул он.

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