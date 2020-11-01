США потратят миллиард долларов на модернизацию истребителя F-15

Пентагон заключил контракт с Boeing на модернизацию истребителя F-15. Первая партия F-15EX поступит на вооружение ВВС США в 2021 году, о чем сообщили авторы National Interest.

Пентагон заключил контракт с Boeing на модернизацию истребителя F-15. Первая партия F-15EX поступит на вооружение ВВС США в 2021 году, о чем сообщили авторы National Interest.

ВВС США заключили контракт с корпорацией Boeing на модернизацию восьми истребителей четвертого поколения F-15. Модернизированный F-15EX получит новую авионику и сможет нести до 12 ракет. Авторы National Interest уже заявили, что модернизированный истребитель может составить конкуренцию российскому самолету Су-57. Их статью перевело издание "ПолитРоссия".

Две модернизированные боевые машины Пентагон получит в 2021 году, остальные шесть — до 2023 года. Хотя как такового технического прорыва истребители F-15EX не совершат, но модернизация истребителя четвертого поколения обойдется ВВС США дешевле чем F-35, чья программа в целом обошлась оборонной сфере в сумму свыше одного триллиона долларов.

Замена гидромеханического управления позволит обеспечить истребителю большую автономность. По данным Boeing, новый бортовой компьютер позволит F-15EX выполнять свыше 87 миллиардов вычислений в секунду, обрабатывать данные систем радиоэлектронной борьбы и распознавать цели противника.