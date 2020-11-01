МВД Грузии возбудило 12 дел из-за инцидентов во время парламентских выборов

Сотрудники правоохранительных органов Грузии возбудили 12 уголовных дел из-за ситуаций, возникших во время парламентских выборов, сообщил замглавы МВД страны Кахабер Сабанадзе.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии возбудили 12 уголовных дел из-за ситуаций, возникших во время парламентских выборов, сообщил замглавы МВД страны Кахабер Сабанадзе.

Одно из дело, которое расследует полиция, связано дракой. Сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиции устроили столкновения в столичном районе Глдани, где был расположен избирательный пункт.

Журналисты, находящиеся на месте происшествия, получили травмы. Сведений об их состоянии пока нет. После происшествия правоохранители задержали девять человек, шестерых из них — в административном порядке. Сейчас устанавливаются все детали ситуации.