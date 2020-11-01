Малообеспеченным семьям России упростили оформление пособий на детей

Малообеспеченные россияне смогут легче получить с 1 ноября нынешнего года пособие на детей в возрасте от трех до семи лет.

Малообеспеченные россияне смогут легче получить с 1 ноября нынешнего года пособие на детей в возрасте от трех до семи лет.

С 1 ноября сокращен перечень документов, которые необходимы для подтверждения права на получение финансовой помощи на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума на человека. Соответствующий закон подписал Михаил Мишустин.

Также для оформления детских выплат больше нет обязанности предоставлять сведения об алиментах — госорганы будут получать всю необходимую информацию путем системы межведомственного электронного взаимодействия.

Размер выплат составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, то есть, примерно 5,5 тысячи рублей на одного ребенка ежемесячно.