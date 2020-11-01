Как изменится с 1 ноября жизнь россиян? Семь нововведений

С 1 ноября в России начнут работать несколько новых законов и правил, которые существенно повлияют на жизнь автомобилистов, родителей, предпринимателей и путешественников.

С 1 ноября в России начнут работать несколько новых законов и правил, которые существенно повлияют на жизнь автомобилистов, родителей, предпринимателей и путешественников. Оформление ДТП без сотрудников ГИБДД, отказ от бумажных паспортов на транспорт, упрощенные пособия на детей, продленная льготная ипотека и не только. Подробнее читайте в нашей подборке.

Автоматическое продление выплат семьям с детьми до трех лет

Получить от государства выплаты на малышей можно без подачи документов, содержащих сведения об алиментах. Если до 1 марта 2021 года ребенку исполнится год или два, то у семьи есть право на такие выплаты — госорганы сами будут получать информацию с помощью электронного документооборота, заявление о продлении подавать не нужно.

Детские выплаты с 1 июня 2020 года получают семьи, в которых на одного человека приходится сумма менее одного прожиточного минимума (каждый субъект в РФ устанавливает свой размер). Сумма пособий - 50% от регионального прожиточного минимума, примерно 5,5 тысяч рублей на одного ребенка.

Льготная ипотека продолжается

Кабмин продлил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября текущего года и вызвала большой ажиотаж: на нее приходится более 90% всех ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках (льгота действует только при этом условии и на вторичное жилье не распространяется).

За полгода выдано более 230 тысяч займов на почти 700 миллиардов рублей, после продления возможно выдать еще 600 тысяч кредитов, подсчитали в правительстве. Но максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Петербурге — до 12 миллионов рублей, в остальных регионах — до 6 миллионов. О введении льготной ипотеки Владимир Путин объявил в апреле.

ДТП в онлайн-режиме

С ноября водители смогут оформлять сообщение о «мелких» ДТП через приложение «Помощник ОСАГО», а не ждать сотрудников ГИБДД. Система работала в тестовом режиме год, но только в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Теперь она действует во всех регионах России на постоянной основе.

Электронное извещение об аварии аналогично бумажному, но оформить его можно только в том случае, если в ДТП участвовали две стороны, а ущерб третьим лицам не причинен. При этом оба водителя обязаны иметь страховки ОСАГО и аккаунты на «Госуслугах». Участники аварии должны сделать несколько фотографий и составить схему происшествия.

Бумажного ПТС больше не будет

Выдача бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) прекращается с ноября. Теперь вся информация об автомобилях будет храниться в электронном формате, но бумажный документ юридической силы не потеряет — при желании автовладельцы могут поменять его на электронный или же оставить «классический» вариант.

Маркировка шин

С 1 ноября вводится обязательная маркировка шин и покрышек. Ранее она была добровольной. Нововведение должно помочь в борьбе с незаконными ввозом и продажей продукции.

Сведения будут вносить в систему маркировки товаров «Честный Знак», разработанной для защиты прав потребителей. Через одноименное приложение граждане смогут сообщить об обнаружении нелегальной продукции.

Карты «Мир» будут принимать в интернете

Крупные торговые онлайн-площадки с выручкой более 40 миллионов рублей в год будут обязаны принимать к оплате карту «Мир», а не только Visa или Master Card.

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Перелеты в другие страны

Авиасообщение в ноябре восстановится еще с тремя странами: Сербией, Японией и Кубой. Из Москвы в Белград будут летать два рейса в неделю, из Москвы в Японию — один, также запланировал еженедельный рейс из Владивостока в Токио и из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару.

Ранее россиянам стали доступны перелеты в Турцию, ОАЭ, на Мальдивы, в Египет, Танзанию, Великобританию, Белоруссию, Швейцарию, Южную Корею, Казахстан и Киргизию.

31 октября президент РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект, изменяющий порядок формирования Совета федерации и статусы сенатора и депутата. Инициатива стала следствием принятых летом поправок к Конституции РФ — в случае вступления законопроекта в силу, парламентарии должны будут иметь безупречную репутацию, а экс-президент РФ сможет стать сенатором пожизненно.