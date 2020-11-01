Гутерреш считает необходимым диалог между Баку и Ереваном под эгидой ОБСЕ

Власти Армении и Азербайджана должны более тесно взаимодействовать с Минской группой ОБСЕ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Власти Армении и Азербайджана должны более тесно взаимодействовать с Минской группой ОБСЕ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН обратился к Баку и Еревану, призвав к исполнению конкретных инициатив для разрешения кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе, передает пресс-секретарь Гутерреша Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает стороны добросовестно и в срочном порядке предпринять конкретные меры, о которых они договорились при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также выполнить ранее взятые на себя обязательства", — гласит сообщение пресс-секретаря генсека ООН.

Сторонам конфликта стоит перейти к переговорам для скорейшего мирного урегулирования ситуации в Карабахе под эгидой Минской группы ОБСЕ, считает Гутерреш. Он осудил продолжающиеся боевые действия в регионе, в результате которых страдает мирное население.