Ереван сообщил об обстрелах Мартакерта азербайджанскими ВВС

Азербайджанские военные разбомбили карабахский город Мартакерт и соседние населенные пункты в ночь на воскресенье, сообщили 1 ноября в Информцентре при кабмине Армении.

Азербайджанские военные разбомбили карабахский город Мартакерт и соседние населенные пункты в ночь на воскресенье, сообщили 1 ноября в Информцентре при кабмине Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, когда Ереван и Баку взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Стороны конфликта трижды договаривались о введении режима прекращения огня. Последняя попытка заключить перемирие была предпринята утром 26 октября.

Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Женеве, в ходе которых стороны договорились не целиться в мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.