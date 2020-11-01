9:20 1 Ноября 2020Армия
Ереван сообщил об обстрелах Мартакерта азербайджанскими ВВС
Азербайджанские военные разбомбили карабахский город Мартакерт и соседние населенные пункты в ночь на воскресенье, сообщили 1 ноября в Информцентре при кабмине Армении.
Азербайджанские военные разбомбили карабахский город Мартакерт и соседние населенные пункты в ночь на воскресенье, сообщили 1 ноября в Информцентре при кабмине Армении.
Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, когда Ереван и Баку взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Стороны конфликта трижды договаривались о введении режима прекращения огня. Последняя попытка заключить перемирие была предпринята утром 26 октября.
Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Женеве, в ходе которых стороны договорились не целиться в мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.