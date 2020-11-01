Избирательные участки открылись в Молдавии

Выборы президента стартовали в Молдавии. Избирательные участки открылись 1 ноября в семь утра по местному времени. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Выборы президента стартовали в Молдавии. Избирательные участки открылись 1 ноября в семь утра по местному времени. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Порядка 2,5 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования. Среди них — представители Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества независимых государств, специалисты из США, России и других стран, передает ТАСС.

За порядком следят порядка 6 000 полицейских. Правоохранители дежурят за пределами участков. Власти Молдавии обеспечили граждан защитными масками, которые бесплатно раздаются на пунктах голосования, добавили в ЦИК.