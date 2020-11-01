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8:39   1 Ноября 2020
Политика

Киев анонсировал "нормандской четверке" план по урегулированию в Донбассе

Киев анонсировал "нормандской четверке" план по урегулированию в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук представит новый план действий по достижению мира на востоке страны.

По словам экс-главы Украины, на сегодня ситуация в Донбассе лучше, чем в предыдущие два-три года. В рамках ближайшей встречи "нормандской четверки" украинская сторона предложит новый план действий для возвращения мира на восток страны. В случае неодобрения, стороны продолжат переговоры, заявил он в эфире телеканала "Украина-24".

"Я убежден, что мы решение примем и будем двигаться дальше", — подытожил Кравчук.

Ранее немецкий политолог из Германии Александр Рар заявил, что ситуация в Донбассе начинает замораживаться. Все идем к тому, что восток украинского государства обзаведется собственным Приднестровьем, которое будет существовать за счет России. Сейчас вопрос о восстановлении контроля Киева над Донбассом становится очень отдаленным.

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#донбасс #украина #киев #политика

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