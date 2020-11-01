8:27 1 Ноября 2020Политика
Саакашвили призвал оппозиционеров к массовой мобилизации
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров к всеобщей мобилизации, передают РИА Новости.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров к всеобщей мобилизации, передают РИА Новости.
В своем обращении Саакашвили пообещал защитить каждый голос оппозиционных партий, независимо от результатов парламентских выборов. Он объяснил, что сейчас неподходящее время для конкуренции друг с другом. В воскресенье утром он призвал оппозицию к массовой мобилизации.
Ранее грузинская ЦИК обнародовала первые результаты парламентских выборов. По ее данным, после подсчета 28,2% голосов на выборах лидирующую позицию в парламент занимает правящая партия "Грузинская мечта". За нее избиратели отдали около 54,7% голосов. Оппозиционный блок "Сила в единстве" расположился на втором месте с 23,6% голосов.