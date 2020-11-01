Доктор назвал уменьшающий риск заболеть COVID-19 фактор

Люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусной инфекцией. К таким выводам пришли ученые из Китая, проведя соответствующее исследование.

Люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусной инфекцией. К таким выводам пришли ученые из Китая, проведя соответствующее исследование.

Жители Поднебесной, носящие очки, в пять раз реже болеют COVID-19. Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Мало кто из граждан КНР использует контактные линзы, большинство плохо видящих китайцев предпочитают носить именно очки. Лишь 10 процентов пациентов, больных коронавирусом, носят этот аксессуар для зрения.