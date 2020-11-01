ЦИК Грузии озвучил предварительные результаты на выборах в парламент

Шесть партий и два блока проходят в грузинский парламент. Об этом сообщили в ЦИК после обработки голосов с 58 процентов участков.

Шесть партий и два блока проходят в грузинский парламент. Об этом сообщили в ЦИК после обработки голосов с 58 процентов участков.

На сайте ЦИК сообщается, что правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 49,32 процента голосов. Отмечается, что оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 25,94 процента голосов.

Сообщается, что в парламент могут войти партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", "Гражданин". В ЦИК сообщили, что в половине одномандатных округов пройдет второй тур выборов. Комиссия сообщает, что явка на выборы составила более 56 процентов.