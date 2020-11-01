Ереван объяснил обращение за помощью к Москве по Карабаху

Советник армянского премьер-министра Вагаршак Арутюнян объяснил обращение к России с просьбой начать консультации по безопасности на фоне военных действий в Нагорном Карабахе.

Советник армянского премьер-министра Вагаршак Арутюнян объяснил обращение к России с просьбой начать консультации по безопасности на фоне военных действий в Нагорном Карабахе.

Армения, по словам Арутюняна не стала обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности, так как в случае принятия решения о защите республики, реализовывать его будет армяно-российская группировка войск и российская военная база в Гюмри.

"В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ", — подчеркнул советник.

Также советник объявил скорое начало консультаций, на которых будут быстро приняты необходимые решения по урегулированию ситуации в регионе.