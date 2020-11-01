Политолог Кристофер Лейн: США окажется на тропе войны с Китаем

США и Китай в последние годы прекратили сотрудничество и взяли курс на неизбежное столкновение. Об этом сообщил в своей статье политолог Кристофер Лейн.

США и Китай в последние годы прекратили сотрудничество и взяли курс на неизбежное столкновение. Об этом сообщил в своей статье политолог Кристофер Лейн.

Между странами началась жесткая борьба за международный статус и престиж. Подобная ситуация не раз наблюдалась в истории. Например, перед Первой мировой войной Великобритания и Германия противостояли друг другу, что в конечном итоге перетекло в масштабные военные действия.

Эксперт считает, что Соединенным Штатам Америки для нормализации отношений с Поднебесной следует скорректировать свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова. Если это не сделать, то США может оказаться на тропе войны с Китаем.