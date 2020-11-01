Трамп рассказал о планах на ночь после президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп планирует переходить между Белым домом и отелем в ночь после президентских выборов. Об этом глава государства рассказал журналистам.

Президент США Дональд Трамп планирует переходить между Белым домом и отелем в ночь после президентских выборов. Об этом глава государства рассказал журналистам.

Трамп отметил, что в США действуют ограничения из-за коронавируса на количество человек в отеле. Ранее штаб Трампа отправила донорам партии приглашение на участие в послевыборном мероприятии, но мероприятие было перенесено в Белый дом.

Корреспондент РИА Новости рассказал, что напротив отеля были выставлены знаки, которые сообщают о запрете на парковку с вечера 3 ноября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.