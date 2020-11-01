Вакцина от COVID-19 противопоказана при обострении хронических заболеваний

Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов объяснил, почему некоторым пациентам стоит не торопиться с прививкой от коронавируса. Об этом пишет Sputnik.

Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов объяснил, почему некоторым пациентам стоит не торопиться с прививкой от коронавируса. Об этом пишет Sputnik.

Иммунная система каждого из пациентов индивидуальна, следовательно и эффективность вакцины не может быть 100%. Некоторые люди имеют нарушения иммунологической реактивности. Викулов говорит, что способность отвечать на вакцинацию зависит и от того, насколько устойчив организм к инфекциям, а также о того, как часто человек практикует иммунизацию.

Врач предупредил, что при вакцинации от COVID-19 есть противопоказания: не рекомендуется делать прививку пациентам при обострении любых хронических заболеваний, острых состояний, включая ОРВИ, гриппа, инфекции.