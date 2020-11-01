Вакцина от COVID-19 противопоказана при обострении хронических заболеваний
Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов объяснил, почему некоторым пациентам стоит не торопиться с прививкой от коронавируса. Об этом пишет Sputnik.
Иммунная система каждого из пациентов индивидуальна, следовательно и эффективность вакцины не может быть 100%. Некоторые люди имеют нарушения иммунологической реактивности. Викулов говорит, что способность отвечать на вакцинацию зависит и от того, насколько устойчив организм к инфекциям, а также о того, как часто человек практикует иммунизацию.
Врач предупредил, что при вакцинации от COVID-19 есть противопоказания: не рекомендуется делать прививку пациентам при обострении любых хронических заболеваний, острых состояний, включая ОРВИ, гриппа, инфекции.
"Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации", — сказал иммунолог.