Трамп не платил за освобождение похищенного в Нигерии гражданина США

Американские солдаты освободили из плена гражданина США. Боевики взяли его в заложники на севере Нигерии​​​. Дональд Трамп заявил, что не платили выкуп за освобождение.

Американские солдаты освободили из плена гражданина США. Боевики взяли его в заложники на севере Нигерии​​​. Дональд Трамп заявил, что не платили выкуп за освобождение.

В субботу в рамках выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания президент США Дональд Трамп рассказал об итогах спецоперации на севере Нигерии, которая успешно прошла 30 октября. Американские военные освободили заложников, которые находились в плену боевиков. Обошлось без потерь.

Трамп назвал военный спецназ США профессионалами и заявил, что насильственный захват любого из американцев никогда не повторится.

"Невероятные люди, сильные физически и интеллектуально <...> Мы безопасно вернули заложника, многие заложники безопасно вернулись. Я ничего за это не платил". — сказал Трамп.

Освобожденный американец находится в безопасности на попечении сотрудников Госдепартамента.