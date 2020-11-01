Трамп не платил за освобождение похищенного в Нигерии гражданина США
Американские солдаты освободили из плена гражданина США. Боевики взяли его в заложники на севере Нигерии. Дональд Трамп заявил, что не платили выкуп за освобождение.
В субботу в рамках выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания президент США Дональд Трамп рассказал об итогах спецоперации на севере Нигерии, которая успешно прошла 30 октября. Американские военные освободили заложников, которые находились в плену боевиков. Обошлось без потерь.
Трамп назвал военный спецназ США профессионалами и заявил, что насильственный захват любого из американцев никогда не повторится.
"Невероятные люди, сильные физически и интеллектуально <...> Мы безопасно вернули заложника, многие заложники безопасно вернулись. Я ничего за это не платил". — сказал Трамп.
Освобожденный американец находится в безопасности на попечении сотрудников Госдепартамента.