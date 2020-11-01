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4:32   1 Ноября 2020
Общество

Россияне смогут с 1 ноября оформлять электронное извещение о ДТП

Россияне смогут с 1 ноября оформлять электронное извещение о ДТП

Водители с сегодняшнего дня могут во всех регионах РФ оформлять электронное извещение о ДТП. Об этом информирует ТАСС.

Электронное извещение будет равноценно бумажному. Его можно будет оформить, если в аварии участвовали только две машины, и в ней никто не пострадал. Оба водителя должны иметь полис ОСАГО.

Участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фото. Сделать это можно будет через приложение "Помощник ОСАГО".

Эксперимент по электронному извещению проходил 1 ноября прошлого года в пяти регионах России.

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#дтп #осаго #электронное извещение

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