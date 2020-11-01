4:32 1 Ноября 2020Общество
Россияне смогут с 1 ноября оформлять электронное извещение о ДТП
Водители с сегодняшнего дня могут во всех регионах РФ оформлять электронное извещение о ДТП. Об этом информирует ТАСС.
Водители с сегодняшнего дня могут во всех регионах РФ оформлять электронное извещение о ДТП. Об этом информирует ТАСС.
Электронное извещение будет равноценно бумажному. Его можно будет оформить, если в аварии участвовали только две машины, и в ней никто не пострадал. Оба водителя должны иметь полис ОСАГО.
Участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фото. Сделать это можно будет через приложение "Помощник ОСАГО".
Эксперимент по электронному извещению проходил 1 ноября прошлого года в пяти регионах России.