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3:46   1 Ноября 2020
Общество

Полиция Варшавы задержала 37 участников шествия против запрета абортов

Полиция Варшавы задержала 37 участников шествия против запрета абортов

В Польше 30 октября прошло шествие против решения Конституционного суда страны, который ранее решил ограничить право на аборт. На марше в Варшаве были задержаны 37 человек.

Это был самый большой протест, который проходил в Варшаве с момента оглашения решения Конституционного суда. На шествии в столице было около 100 тысяч человек, рассказала пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая.

Представитель полиции Сильвестр Марчак сообщил, что на мероприятии было задержано 37 человек, 35 из которых связаны с организацией псевдофанатов, из-за агрессивного поведения. По его данным, остальные 99 процентов протестующих мирно демонстрировали свою позицию.

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