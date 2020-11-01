Полиция Варшавы задержала 37 участников шествия против запрета абортов

В Польше 30 октября прошло шествие против решения Конституционного суда страны, который ранее решил ограничить право на аборт. На марше в Варшаве были задержаны 37 человек.

В Польше 30 октября прошло шествие против решения Конституционного суда страны, который ранее решил ограничить право на аборт. На марше в Варшаве были задержаны 37 человек.

Это был самый большой протест, который проходил в Варшаве с момента оглашения решения Конституционного суда. На шествии в столице было около 100 тысяч человек, рассказала пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая.

Представитель полиции Сильвестр Марчак сообщил, что на мероприятии было задержано 37 человек, 35 из которых связаны с организацией псевдофанатов, из-за агрессивного поведения. По его данным, остальные 99 процентов протестующих мирно демонстрировали свою позицию.