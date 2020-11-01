Кабмин РФ выделил 24,6 млрд рублей на выплаты врачам за работу с COVID-19

Денежные средства выделяются на основании прогнозов региональных властей в сфере здравоохранения по потребности в дополнительных финансовых ресурсах за октябрь, сообщили в кабмине.

Денежные средства выделяются на основании прогнозов региональных властей в сфере здравоохранения по потребности в дополнительных финансовых ресурсах за октябрь, сообщили в кабмине.

Правительство РФ выделит из бюджета более 24,6 млрд рублей, которые распределят на выплаты врачам за борьбу с коронавирусом. Средства будут распределены: 16 млрд рублей полагаются тем, кто выполняет "особо важные работы" и более 8,6 млрд рублей – за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Надбавки медикам за работу с инфицированными пациентами будут начисляться за нормативную смену до конца текущего года. Выплаты освобождены от уплаты НДФЛ.