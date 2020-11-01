Политолог рассказал о рухнувшей мечте украинских патриотов

Надежды на преобразования на Украине не осталось, партия президента "Слуга народа" утратила популярность. Об этом заявил политолог Юрий Романенко, пишет "ПолитНавигатор".

Надежды на преобразования на Украине не осталось, партия президента "Слуга народа" утратила популярность. Об этом заявил политолог Юрий Романенко, пишет "ПолитНавигатор".

В стране больше нет партий, которые пользовались бы поддержкой у населения, что показали последние местные выборы. На них была рекордно низкая явка, а президентская партия "Слуга народа", которая была надеждой украинских патриотов, утратила феноменальную популярность и силу, считает эксперт.

Политолог отметил, что и когда-то влиятельная партия "Батькивщина" исчезла, и вся старая политическая элита "обнулилась". Также эксперт обратил внимание на то, что в западном Львове совсем противоположный партийный список тому, что формируется на востоке.