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2:30   1 Ноября 2020
Политика

Политолог рассказал о рухнувшей мечте украинских патриотов

Политолог рассказал о рухнувшей мечте украинских патриотов

Надежды на преобразования на Украине не осталось, партия президента "Слуга народа" утратила популярность. Об этом заявил политолог Юрий Романенко, пишет "ПолитНавигатор".

В стране больше нет партий, которые пользовались бы поддержкой у населения, что показали последние местные выборы. На них была рекордно низкая явка, а президентская партия "Слуга народа", которая была надеждой украинских патриотов, утратила феноменальную популярность и силу, считает эксперт.

Политолог отметил, что и когда-то влиятельная партия "Батькивщина" исчезла, и вся старая политическая элита "обнулилась". Также эксперт обратил внимание на то, что в западном Львове совсем противоположный партийный список тому, что формируется на востоке.

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#украина #выборы #политолог

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