Легендарный пивной бар в Берлине внес Меркель в "черный список"

Берлинская пивная Ständige Vertretung (StäV), названная в честь постпредства ФРГ в ГДР, внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в "черный список". Об этом сообщило его руководство.

Берлинская пивная Ständige Vertretung (StäV), названная в честь постпредства ФРГ в ГДР, внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в "черный список". Об этом сообщило его руководство.

Исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн заявил, что немецкое правительство не готовилось ко второй волне пандемии. По его словам, медучреждения работают на грани своих возможностей.

Он отметил, что инфицирование в барах и ресторанах по официальной статистике составляет менее 3%. При этом правительство Германии вводит запрет на работу данных заведений, подчеркнул бизнесмен.

Деловой партнер Бринкманна Ян Филипп Бубингер в свою очередь заявил, что действия правительства являются "акционизмом", а не серьезной деятельностью. Он задался вопросом, не являются ли более чем 2,5 миллиона рабочих мест в сфере общепита к экономике.

Он отметил, что некоторые политики, которые приняли решение о "локдауне", являются частыми гостями легендарного бара. По его словам, по этой причине в "черный список" заведения попадают канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, министр финансов Олаф Шольц, а также бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

"Мы хотим призвать всех коллег присоединиться к нашей идее", — подчеркнул Бубингер.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Германии со 2 ноября до конца месяца будет введен "ограниченный карантин".