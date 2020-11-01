Обстрелявший священника во французском Лионе мужчина заключен под стражу

Французская полиция задержала подозреваемого по делу о нападении на православного священника в Лионе. Об этом сообщил прокурор города Николя Жаке.

Французская полиция задержала подозреваемого по делу о нападении на православного священника в Лионе. Об этом сообщил прокурор города Николя Жаке.

Представитель надзорного ведомства сообщил, что человек, подходящий под описание свидетелей, взят под стражу. Сейчас следствие проверяет причастность задержанного к нападению.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером неизвестный злоумышленник напал на 52-летнего православного священника в 7-м районе города. Мужчина выстрелил в него из обреза два раза.

Священнослужитель в момент инцидента закрывал церковь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.