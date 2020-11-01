Торговые сайты с 1 ноября обязаны будут принимать карту "Мир"

Российские торговые сайты с оборотом более 40 миллионов рублей с 1 ноября будут обязаны принимать карты национальной платежной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС.

Российские торговые сайты с оборотом более 40 миллионов рублей с 1 ноября будут обязаны принимать карты национальной платежной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС.

Данное требование начинает действовать в связи с вступлением в силу поправок в закон о защите прав потребителей. Согласно ему, планируется поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 под действие закона попадут агрегаторы с объемом более 30 миллионов рублей, с 1 июля — до 20 миллионов рублей.

Поправки будут стимулировать повышение прозрачности дистанционной торговли, а также расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов. Ожидается, что это приведет к тому, что недобросовестные участники рынка вынуждены будут уйти с рынка или же изменить бизнес-модель.